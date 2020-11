Gironde : quatre ans de prison ferme contre l'automobiliste qui percuté un fourgon de police à bord d'une Porsche

Un homme de 22 ans a été condamné vendredi 20 novembre par le tribunal correctionnel de Bordeaux à quatre ans de prison ferme pour avoir percuté mercredi un fourgon de police à Bègles après un refus d'obtempérer, rapporte France Bleu Gironde. Son passager a été relaxé. Ils étaient jugés pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 novembre. À l'audience, l'homme a avoué avoir un peu bu ce soir-là et ne pas avoir résisté à la tentation de conduire une Porsche rouge, que son ami a empruntée à une connaissance. C'est avec lui qu'il file à toute vitesse dans les rues de Bègles. La police le repère et le suit.

"Je voulais fuir"

En apercevant les forces de l'ordre, il prend le boulevard à contre-sens. Les policiers décident de bloquer la circulation avec leur fourgon pour éviter tout accident. Le conducteur fonce sur le véhicule blessant légèrement les trois policiers présents à bord. L'automobiliste de 32 ans et son passager de 24 ans sont immédiatement interpellés et placés en garde à vue.

"Je voulais fuir", a insisté l'individu devant le tribunal. Selon lui, il n'aurait pas eu le choix, le fourgon étant sur sa route. Il a tenté de freiner mais il ne voyait pas bien le fourgon. Les policiers, eux, se sont dit "atterrés par ces mensonges" : "On n'est pas fous, on est des pères, on veut rentrer chez nous le soir." Dans son réquisitoire, le parquet a dénoncé une "explosion de la délinquance à Bordeaux" et avait requis trois ans de prison ferme.