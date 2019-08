Gers : un adolescent de 14 ans meurt écrasé par un arbre lors d'une colonie de vacances

Ce jeune jouait mardi sur une balancelle accroché à un arbre qui s'est effondré.

Un adolescent de 14 ans est mort mardi 13 août écrasé par un arbre, lors d'une colonie de vacances à Ramouzens, dans le Gers, rapporte France Bleu Occitanie, confirmant une information du journal La Dépêche.

Les faits se sont déroulés vers midi, alors que les enfants jouaient dans le parc du domaine de la colonie. Certains s'amusaient autour d'un arbre sur lequel était suspendue une balancelle. L'arbre, de 70 cm de diamètre, a soudainement cédé. L'adolescent qui jouait sur la balancelle a été écrasé, il est décédé peu après l'arrivée des secours.

La victime est originaire de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Une cellule psychologique a été mise en place au sein du camp de vacances, où venait de commencer une colonie avec 24 enfants, présentant des troubles légers d'autisme et d'hyperactivité, et 14 encadrants. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.