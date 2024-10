Gard : un député RN-LR enfariné par une quarantaine de personnes

Le député ciottiste a été insulté et pris à partie dès son arrivée dans les allées de cette foire organisée au Vigan (Gard) dimanche.

Le député (RN-LR) du Gard, Alexandre Allegret-Pilot, annonce porter plainte après avoir reçu de la farine et des légumes sur la tête lors de la Foire de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes, a appris France Bleu Gard Lozère dimanche 20 octobre. Il a été pris par une quarantaine de personnes. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue.

Le député ciottiste a été insulté et pris à partie dès son arrivée dans les allées de cette foire organisée au Vigan (Gard) dimanche. "Un petit groupe d'extrême gauche a voulu m'empêcher de visiter la foire", affirme Alexandre Allegret-Pilot, contacté par France Bleu Gard Lozère. "J'ai été menacé verbalement et physiquement. Des individus ont scandé que ma place n'était pas au Vigan".

"Le but était d'intimider un élu de la République et qu'il n'ait pas la liberté d'aller et venir dans sa propre circonscription", a ajouté le député de la 5e circonscription du Gard, qui a été extrait de la foire par les gendarmes. Dimanche soir, une personne était entendue en garde à vue.