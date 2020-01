Gard : signalé par la police américaine, un homme en garde à vue soupçonné de viol sur mineure

L'homme de 43 ans est soupçonné de s'être vanté sur les réseaux sociaux d'avoir eu des relations sexuelles avec la fille de sa compagne, âgée de 12 ans. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nîmes.

Un homme d'une quarantaine d'années a été signalé par la police américaine aux autorités françaises, soupçonné de viol sur mineure à Saint-Ambroix (Gard), rapporte mardi 28 janvier France Bleu Gard Lozère. Il a été placé en garde à vue sur réquisition du parquet d'Alès lundi.

Repéré par une association américaine

Un habitant du Gard est soupçonné de s'être vanté sur les réseaux sociaux d'avoir eu des relations sexuelles avec la fille de sa compagne, âgée de 12 ans. Il a été repéré par l'association américaine National Center of Missing and Exploited Children ("Centre national d'enfants disparus et exploités"). Cette information a ensuite été transmise à la police américaine, qui a fait suivre aux autorités françaises.

Le dossier a été transmis au parquet de Nîmes, qui a ouvert une information judiciaire pour "viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité". Cet homme de 43 ans n'a pas de passé judiciaire, hormis une conduite sous emprise alcoolique, indique France Bleu Gard Lozère. Présenté devant le juge des libertés et de la détention ce mardi, le parquet a réclamé son placement en détention.