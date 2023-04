Fusillades à Marseille : un jeune homme de 18 ans mis en examen et placé en détention provisoire

Cette mise en examen fait suite à une fusillade qui avait fait trois victimes, dont un jeune de 16 ans, mort sur place.

Un jeune homme de 18 ans a été mis en examen pour "assassinats en bande organisée", "tentatives d’assassinats en bande organisée" et "association de malfaiteurs" et placé en détention provisoire après la triple fusillade à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans la nuit de dimanche à lundi ayant fait trois morts et huit blessés, dont un très gravement, a appris ce vendredi franceinfo de source judiciaire.

>> Fusillades à Marseille : le profil de plus en plus jeune des victimes de règlements de compte

Cette mise en examen fait suite à l’une des trois fusillades, survenue le lundi 3 avril à 0h40, rue Vincent Leblanc dans le 2ème arrondissement, qui avait fait trois victimes, un jeune de 16 ans, mort sur place, et deux autres adolescents de 14 et 15 ans, blessés, avec pour l'un d'eux un pronostic vital toujours engagé. Quatre interpellations avaient eu lieu peu après cette troisième fusillade.



Trois des quatre personnes arrêtées dans l'enquête sur la fusillade de la Joliette avaient été remises en liberté, et le dernier a été déféré ce jeudi soir. Ce jeune de 18 ans a déjà été condamné pour des faits de violences, avait précisé la procureure de la République de Marseille ce jeudi dans un communiqué.



Deux autres jeunes, de 21 et 23 ans, avaient été tués dans la première fusillade de la nuit, près de la cité du Castellas, dans le 15e arrondissement de Marseille, juste avant une autre série de tirs à proximité, près de la cité des Aygalades. Autant de faits attribués par les autorités à des règlements de comptes entre réseaux de trafic de drogue.