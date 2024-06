Fusillade mortelle à Saumur : deux nouvelles interpellations, dont un homme soupçonné d'être le tireur

Deux personnes ont été interpellées dans la soirée du mardi 25 juin dans le cadre de l'enquête ouverte pour assassinat commis à Saumur (Maine-et-Loire) commis le 3 juin, annonce dans un communiqué le procureur d'Angers. Parmi ces deux personnes qui ont été interpellées, "deux personnes recherchées depuis l'origine comme pouvant être le tireur et la femme qui conduisait le véhicule", indique Eric Bouillard. "Il s'agit d'un homme de 25 ans et d'une femme de 26 ans qui se trouvaient dans le secteur de Tours".

Une information judiciaire a été ouverte le 8 juin au pôle criminel du tribunal judiciaire d'Angers pour assassinat et tentatives d'assassinat (contre X) et pour complicité de ces mêmes crimes. "Un homme de 19 ans a été mis en examen du chef de complicité d'assassinat et tentatives d'assassinat et placé en détention", rappelle encore le procureur.

Le 3 juin vers 18 heures, des coups de feu ont été tirés à la terrasse d'un kebab en plein centre-ville de Saumur, faisant un mort âgé de 21 ans et un blessé âgé lui de 20 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, une dette de 100 euros est à l'origine de ce meurtre.