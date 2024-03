Finistère : une femme et un adolescent de 16 ans tués dans l’explosion d’une maison à Telgruc-sur-Mer

Un homme a également été gravement brûlé dans l'explosion et transporté par hélicoptère à l'hôpital de Nantes. Une enquête a été ouverte.

Une explosion survenue mardi 19 mars dans une maison de Telgruc-sur-Mer, en presqu’île de Crozon, dans le Finistère, a tué une femme et un adolescent de 16 ans, a appris France Bleu Breizh Izel auprès de la préfecture du Finistère. L'explosion a eu lieu vers 7 heures et a été suivie d’un incendie de la maison. Une troisième personne, un homme, est gravement brûlé. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Nantes. Un voisin et cousin de la famille, choqué, a été pris en charge par les secours.

Un important dispositif a été déployé sur place : 46 sapeurs-pompiers des centres de secours de Crozon, Douarnenez, Briec et Quimper ont été appelés sur les lieux. Un hélicoptère a également été mobilisé, relate France Bleu Breizh Izel. La mairie, la gendarmerie, Enedis et le Smur sont également sur place. La sous-préfète de Châteaulin s'est également rendue sur les lieux. Les causes de l’explosion sont pour l’heure inconnues. Selon France Bleu Breizh Izel, la piste d'une explosion due au gaz est privilégiée. Une enquête a été ouverte.