Feu d'artifice de Collioure : une fusée explose dans la foule, plusieurs blessés

Alors que 80 000 personnes assistaient au feu d'artifice de Collioure (Pyrénées-Orientales) vendredi 17 août, une fusée a été déviée de sa trajectoire et a terminé sa course dans la foule, faisant une dizaine de blessés, dont deux graves, a appris France Bleu Roussillon.

Selon le maire, interrogé par France Bleu, un mortier, en explosant, aurait dévié le départ d'une fusée vers le niveau de l'eau, et donc vers la foule massée sur la plage de Boramar. Au total, 13 personnes ont reçu des débris incandescents : deux ont été sérieusement brûlées et transportées en urgence vers l'hôpital de Perpignan.

Une troisième victime souffre de légères brûlures et a également dû être hospitalisée. De plus, sept personnes avec des brûlures superficielles ont été soignées sur place. Cinq ambulances ont été mobilisées. Une enquête technique est en cours pour déterminer les causes du dysfonctionnement pyrotechnique.