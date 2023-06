RECTIFICATIF. Explosion d'un immeuble à Paris : une "personne recherchée a été identifiée dans la nuit à l’hôpital", annonce le premier adjoint à la mairie

Au moins quatre blessés graves sont à déplorer, après l'effondrement mercredi d'un vieil immeuble, rue Saint-Jacques à Paris. Une personne est toujours portée disparue.

RECTIFICATIF. Dans une précédente version de cet article, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, avait assuré à l'antenne de franceinfo qu'"Il n'y a plus de recherche dans les décombres" au lendemain de l'explosion survenue dans le 5e arrondissement de Paris. Cette information a été démentie par l'intéressé quelques minutes plus tard.

Une "personne qui était recherchée a été retrouvée à l'hôpital, et identifiée dans la nuit", annonce sur franceinfo jeudi 22 juin Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, au lendemain de l'explosion survenue dans le 5e arrondissement mercredi peu avant 17 heures. Une personne est donc toujours portée disparue, selon la préfecture de police de Paris.

Contrairement à ce qu'il affirmait un peu plus tôt sur franceinfo, Emmanuel Grégoire assure finalement que "les pompiers continuent de déblayer les décombres pour rechercher d'éventuelles victimes" au lendemain du drame qui s'est déroulé rue Saint-Jacques.

Le dernier bilan après l'explosion d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris fait état de 37 blessés, dont quatre en urgence absolue. Le pronostic vital des quatre personnes en urgence absolue est engagé.

Un bilan qui "commence à être stabilisé"

Emmanuel Grégoire estime sur franceinfo que ce dernier bilan, fourni mercredi après 22h, "commence à être stabilisé". "Heureusement que les immeubles à proximité, même s'ils ont été abîmés, ne se sont pas effondrés", sinon "le bilan aurait pu être plus lourd", indique le premier adjoint à la maire de Paris.

Pour prendre en charge les habitants, une cellule d'accueil avait été ouverte en mairie du 5e arrondissement. Ce dispositif a été levé "à 2h du matin ", car "il n'y avait plus personne à prendre en charge", assure Emmanuel Grégoire. Il précise que les services de la Ville de Paris n'ont pas "eu besoin de ré-héberger" des habitants, car ils "ont pu s'organiser" eux-mêmes. Dans l'après-midi en effet, "des évacuations ont été organisées pour la mise en sécurité du périmètre, par la police", puis "le dispositif a été resserré au fur et à mesure de la soirée, au gré des vérifications de l'architecte de la préfecture de police et des besoins de l'investigation". "La levée de périmètre a été faite à 22h30 hier soir, permettant de clarifier quels bâtiments pouvaient être réintégrés et lesquels ne pouvaient pas l'être", ajoute Emmanuel Grégoire qui ne précise pas combien de bâtiments "sont probablement inhabitables, durablement dans le périmètre immédiat".

Une enquête ouverte

Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait précisé, "attendre des moyens lourds pour désormais dégager les pierres et le bois qui se sont effondrés dans un vieil immeuble du 5e arrondissement qui apparemment ne présentait aucune difficulté", avait ajouté le ministre de l'Intérieur, rappelant qu'il n'y a eu "aucune alerte avant cette explosion".

Une enquête pour "blessures involontaires aggravées par la mise en danger délibérée de la vie d'autrui" a été ouverte. La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, explique qu'il s'agit de vérifier "s'il y a eu un non-respect d'une réglementation ou une imprudence individuelle qui aurait conduit à cette explosion, qui elle-même aurait conduit à ces blessures".