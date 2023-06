Direct Explosion d'un immeuble à Paris : au moins quatre blessés présentent un pronostic vital engagé

Une explosion et des victimes. Selon un bilan provisoire, 37 personnes, ont été blessées après l'explosion survenue dans le Ve arrondissement de Paris. Quatre d'entre elles présentent un pronostic vital engagé, selon un bilan provisoire, jeudi 22 juin. "Il n'y a eu aucune alerte précédant cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Suivez notre direct.

"La dernière personne recherchée, retrouvée". "La dernière personne qui était recherchée a été retrouvée à l'hôpital, et identifiée dans la nuit", a annoncé sur franceinfo Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. "Les pompiers continuent de déblayer les décombres pour rechercher d'éventuelles victimes", a précisé l'élu.

De nombreux secours dépêchés. Quelque 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, ont été engagés sur les lieux, rue Saint-Jacques, dans le quartier de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce. Des experts du Laboratoire central de la préfecture de police ont aussi été dépêchés.

Odeur de gaz. Plusieurs témoins et riverains, interrogés par l'AFP, ont dit avoir senti une odeur de gaz et entendu une "grosse explosion". "Ça a fait un boum très fort. Je suis tombé de ma chaise de réunion, comme d'autres", a déclaré un responsable du secrétariat général de l'Enseignement catholique, dont le bâtiment est mitoyen de celui où a eu lieu l'explosion.

Une enquête ouverte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité". Les "premiers éléments (...) nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l'immeuble", a déclaré sur les lieux la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

Les riverains vont être relogés. "Une cellule d'accueil a été ouverte dans la mairie du Ve arrondissement afin d'accueillir, de prendre en charge et d'informer les victimes et les habitants impactés", a précisé la municipalité. La mairie a ajouté que les bailleurs sociaux ont été mobilisés et que la Ville devait prendre en charge dès mardi soir "l'ensemble des riverains et des victimes justifiant d'un besoin de relogement".