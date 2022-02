Explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque : une marche blanche en hommage aux victimes aura lieu dimanche dans la commune

Une marche blanche aura lieu dimanche 20 février, à 10h à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales, pour rendre hommage aux 8 victimes qui ont péri dans l'incendie de trois immeubles mitoyens le 14 février dernier, annonce la mairié dans un communiqué ce samedi. "Les familles convient toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’y associer", précise aussi le texte. Le rendez-vous est donné sur l'esplanade de l'hôtel de ville, 2 avenue Urbain Paret. Cette marche sera aussi l'occasion d'exprimer "la reconnaissance aux personnes qui leur ont porté secours".

La marche blanche aura lieu la veille de la mise en place ce lundi, par l'État, du comité local d’aide aux victimes (CLAV). Cette installation sera suivie d'une conférence de presse, à 16h30, à la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Le comité local vise à "coordonner les dispositifs locaux d’aide aux victimes notamment pour l’information et l’indemnisation des victimes, leur prise en charge juridique et sociale et leur accompagnement dans leurs

démarches administratives".

Cette instance regroupe, sous l’autorité du préfet et du procureur de la République, les services et opérateurs de l’État, les organismes locaux d’assurance-maladie et les organismes débiteurs des prestations familiales, les représentants des instances judiciaires.