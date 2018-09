Rédoine Faïd : perquisitions chez les proches du braqueur

La police est-elle en train de retrouver la trace de Rédoine Faïd, l'homme le plus recherché de France ? L'enquête semble s'accélérer. À Creil (Oise), sa ville d'origine, près de 50 policiers ont perquisitionné plusieurs logements, mercredi 5 septembre au matin, dont celui de la sœur et du neveu du braqueur.

En cavale depuis deux mois

La nouvelle cavale de Rédoine Faïd commence le 1er juillet dernier après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne), à l'aide d'un hélicoptère. Le 10 juillet, les enquêteurs découvrent dans une forêt un sac de sport contenant des armes et plusieurs cagoules qui auraient servi pendant l'évasion. Le 24 juillet, il est aperçu à bord d'un véhicule. Pris en chasse par la police, il se réfugie dans un parking de Sarcelles (Val-d'Oise), puis réussit à prendre la fuite, à pied, et échappe à nouveau aux policiers. Condamné cette année à 25 ans de prison pour son rôle dans un braquage qui a coûté la vie à la jeune policière Aurélie Fouquet, Rédoine Faïd est en cavale depuis plus de deux mois.

