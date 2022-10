Eure : un gendarme meurt percuté par un camion dans un accident qui a fait sept autres blessés sur l'A13

Le conducteur d'un poids-lourd, âgé de 21 ans, a percuté cinq véhicules sur l'A13. Bilan, un gendarme mort et sept blessés dont un autre gendarme en urgence absolue.

Un gendarme est mort percuté par un camion sur l'autoroute A13, près de Bouquelon, dans l'Eure, a appris France Bleu Normandie auprès des pompiers mardi 24 octobre. Les faits se sont produits peu avant trois heures du matin, lors d'un grave accident de la circulation qui a également fait sept blessés. Parmi eux, un autre gendarme est dans un état grave. Il a été héliporté en urgence absolue.

Le conducteur du poids lourd, âgé de 21 ans, a percuté dans des circonstances à préciser cinq autres véhicules, dont deux véhicules de la gendarmerie, une dépanneuse et un véhicule de la SAPN, la société d'autoroute. La route est fermée dans le sens Paris-Caen.

Deux autres gendarmes, de 35 et 48 ans sont plus légèrement touchés, comme le conducteur du véhicule de la SAPN, âgé de 43 ans et les deux hommes présents dans la voiture, deux jeunes de 25 ans. Le conducteur du camion est légèrement blessé, selon les pompiers de l'Eure.