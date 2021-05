Eure-et-Loir : une femme de 26 ans tuée à Chartres, son mari placé en garde à vue

Une mère de famille de 26 ans, d'abord blessée dans le parking de sa résidence à Chartres, dans le département de l'Eure-et-Loir, est décédée un peu plus tard dans la nuit de lundi à mardi 4 mai, a appris franceinfo de source proche du dossier mardi matin. Ce sont les pompiers qui ont prévenu la police aux alentours d'une heure du matin sur la présence de la victime. Son mari, âgé de 27 ans, a été placé en garde à vue.

Des traces de coups au visage

L'homme tient des propos incohérents et n'est pas connu des services de police. Le couple a un nourrisson de 3 mois. La jeune femme avait des traces de coups au visage. On ne dispose pas de davantage d'informations sur les causes de son décès à ce stade. Une enquête pour homicide est confiée aux policiers de la sûreté départementale d'Eure-et-Loir.