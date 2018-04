Essonne : un garçon de 9 ans arrêté en plein cambriolage

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Bures-sur-Yvette (Essonne). L'enfant de 9 ans a été confié à un foyer, la garde à vue n'étant pas possible à cet âge-là, a appris franceinfo, mardi.

Dans la nuit de samedi 31 mars au dimanche 1er avril, il s'est passé quelque chose de "jamais vu", selon un policier du commissariat de Palaiseau, dans l'Essonne. Un garçon âgé de 9 ans a été arrêté alors qu'il tentait de cambrioler un pavillon à Bures-sur-Yvette. Pour commettre son forfait, il était accompagné de trois autres mineurs âgés de 13, 15 et 17 ans, a appris franceinfo de source policière, confirmant une information du journal Le Parisien.

Interpellés en flagrant délit

En s'introduisant dans l'habitation, les quatre mineurs ont déclenché l'alarme de la maison. Une patrouille de policiers du commissariat de Palaiseau est alors intervenue rapidement pour interpeller en flagrant délit les malfaiteurs.

Les trois mineurs les plus âgés ont été entendus par les enquêteurs et déférés au parquet d'Evry. Ils ont été laissés libres en attendant d'être convoqués par un tribunal. En ce qui concerne l'enfant de 9 ans, il a été confié à un foyer, la garde à vue n'étant pas possible à cet âge-là, indique un policier du commissariat de Palaiseau à franceinfo.