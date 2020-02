DIRECT. Alerte enlèvement : la mère de la petite Vanille a été retrouvée, la fillette est toujours recherchée, annonce le procureur d'Angers

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ENLEVEMENT

• La mère de Vanille a été retrouvée à Nantes mais la fillette est toujours recherchée, annonce le procureur d'Angers. La mère a été placée en garde à vue pour "soustraction de mineur par ascendant". Suivez notre direct.



: "Actuellement elle est examinée par un médecin pour comprendre son état", précise Carol Dugast, vice-procureure d'Angers. "Il apparaît que c'est une maman en souffrance (...) il va falloir maintenant comprendre sa psychologie."

: "Elle a d'abord été mutique et puis ensuite elle nous a désigné des endroits où elle aurait pu laisser sa fille, à Angers", reprend le procureur d'Angers Eric Bouillard, à propos de la mère. Cette dernière est actuellement en garde à vue pour soustraction de mineur par ascendant.

: "Nous avons une maman qui a priori ne présentait pas de danger le jour où elle est partie avec son enfant", rajoute Catherine Vandier. Des recherches ont ensuite été effectuées par les membres du foyer avant que les forces de l'ordre soient averties.

: "Le dispositif alerte enlèvement est déclenché de manière exceptionnelle. Le parquet et le parquet général doivent s'assurer que le danger est avéré ainsi que la soustraction. Tous ces éléments nécessitent des vérifications", poursuit Catherine Vandier, substitut du procureur d'Angers.

: Nathalie Stéphan, mère de la petite fille âgée d'un an, était accueillie depuis la naissance de sa fille au centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées accompagnées d'enfants de moins de trois ans.

: "Le dispositif a permis ce matin de retrouver la maman à Nantes", mais "l'enfant n'a pas été retrouvé", déclare le procureur d'Angers lors d'une conférence de presse.

: L'arrivée de la tempête Ciara sur la moitié nord de la France fait également "partie des conditions qui permettent d’apprécier le déclenchement du plan alerte enlèvement", a précisé le procureur d'Angers. "À partir du moment où on a une météo qui se dégrade et où on ne connait pas du tout les conditions d’hébergement de l’enfant par sa maman, il y a nécessité d’accélérer les recherches".

: Bonjour @Alain77. L'alerte enlèvement sert à retrouver une personne. C'est un dispositif qui repose sur plusieurs critères très précis : il s'agit d'un enlèvement avéré et pas d'une fugue, la victime est obligatoirement mineure, sa vie peut être mise en danger et des éléments concrets permettent sa localisation. Si ces quatre conditions ne sont pas réunies, l'alerte enlèvement n'est pas déclenchée. Par ailleurs, la mère est la principale suspecte mais elle n'est pas l'auteure avérée à ce stade.

: Bonjour FIA quoi sert vraiment l'alerte enlèvement si on sait déjà qui l'auteur ?

: Bonjour @Clauxius. Selon les autorités, la femme est âgée de 40 ans. Elle "est vêtue d'une doudoune et d'un legging, et susceptible de se déplacer en transport en commun dans l'agglomération angevine."

: C'est bien de faire une alerte enlèvement.. Mais on ne sait rien du physique de la mère..

: Bonjour et @Sophocle En effet, cette taille paraît grande pour un enfant de son âge, mais ce sont les informations transmises par le ministère de l'Intérieur. Selon l'association française de pédiatrie ambulatoire, la taille d'un mètre peut être atteinte plutôt entre 2 et 3 ans.

: DeSTKH Sur France Info Radio les journalistes précisent la taille de l’enfant à chaque annonce : 1 mètre à 1 an. N’y a t’il pas une erreur? En général c’est la taille d’un enfant de 4 ans...

: Vous dites que la petite Vanille a un an et mesure 1 mètre. Cette taille semble impossible pour cet âge?

: Vanille est de type métisse. Elle a les yeux noirs. Elle a les cheveux couleur brun foncé, courts et frisés. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197, ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr

: "Vanille était confiée à sa mère. L’enfant est hébergée actuellement entre une famille d’accueil et un foyer maternel, qui reçoit sa mère et qui lui permet de s’occuper de sa fille pendant un temps donné."







Au lendemain du déclenchement de l'alerte enlèvement pour Vanille, le procureur de la République d'Angers, joint par franceinfo, donne des précisions sur les circonstances de l'enlèvement de la fillette.

• Le dispositif "Alerte enlèvement" a été déclenché hier soir pour retrouver Vanille, une enfant de 1 an. Sa mère est la principale suspecte.



