Enlèvement de Mia : l'extradition de la mère vers la France pourrait être rapide si elle ne s'y oppose pas, selon le procureur suisse

La mère de la petite Mia et un ressortissant français domicilié à Fribourg (Suisse) sont toujours détenus en Suisse, où ils ont été arrêtés dimanche 18 avril. La France a demandé leur extradition, a expliqué par téléphone à l'AFP Jean-Luc Mooser, procureur du canton de Fribourg, en charge du dossier. Si Lola Montemaggi – commanditaire de l'enlèvement de sa fille de 8 ans – et ce ressortissant ne s'y opposent pas, la procédure pourrait "durer quelques jours, une semaine, quinze jours", a ajouté le procureur. Dans le cas contraire, cela impliquerait des procédures judiciaires "qui sont beaucoup plus longues".

Mia, enlevée mardi dans les Vosges au domicile de sa grand-mère maternelle, a été retrouvée en "bonne santé" et en compagnie de sa mère à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. L'interpellation dans un squat, où elles étaient arrivées samedi, s'est passée sans résistance, a relaté le procureur. "La police a été prudente, a attendu un moment et quand la fille et la mère sont sorties, elles ont été interpellées."

"Cela a été un peu une course-poursuite durant quelques jours", a expliqué le procureur. Selon les "premières informations", elles ont d'abord "été conduites en voiture par un ressortissant français domicilié à Fribourg, [ont] passé une nuit dans un bed and breakfast de la région, [se sont rendues] ensuite en taxi de cet endroit près de Estavayer-le-Lac jusqu'à Neuchâtel", où elles ont passé trois jours. Une première tentative d'interpellation avait échoué dans cette ville, poursuit Jean-Luc Mooser. "Quand la police est intervenue, elles étaient déjà parties parce qu'une personne de Neuchâtel avait conduit Mia et sa maman dans ce squat à Sainte-Croix."