Lorient : le chauffard révèle une personnalité ambivalente

Depuis mardi 18 juin, on découvre la personnalité du jeune de 20 ans qui était au volant de la voiture qui a tué un enfant et blessé grièvement un autre à Lorient, dans le Morbihan. Pendant neuf jours, le chauffard avait fui. Il a été interpellé dans un hôtel de Lanester mardi matin. Clément Le Goff, en direct mercredi midi depuis Lorient, donne des détails sur le jeune homme. "D'un côté, selon son avocate, c'est un jeune homme dépassé par les événements et affecté par le drame. Elle décrit un fuyard qui a peu mangé, peu dormi et beaucoup pleuré. Il avait même prévu d'envoyer une lettre aux médias avec ces mots : ‘je ne suis pas un meurtrier’", explique le journaliste de France 2.

Un réseau de soutien

"Mais d'un autre côté, pendant neuf jours, il ne s'est jamais rendu aux policiers. Il avait modifié son apparence, il s'était rasé la barbe et les cheveux et il a également bénéficié d'un réseau de soutien. On sait que sa chambre d'hôtel avait été réservée et payée par un tiers. Alors sa fuite était-elle organisée ou désespérée ou bien les deux à la fois ? Le chauffard de 20 ans risque en tout cas 10 ans de prison", conclut Clément Le Goff.

