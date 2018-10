Google Maps indique désormais un "Mamoudou Gassama's Hall of Fame" à Paris

L'immeuble que le jeune homme avait escaladé, en mai, pour sauver la vie d'un enfant suspendu dans le vide est identifié comme "temple de la renommée".

Sur le plan Google Maps de Paris, on trouve la tour Eiffel, des musées, des commerces et désormais un "Mamoudou Gassama's Hall of Fame", remarqué par Le Parisien, mardi 23 octobre. Le 51 rue Marx-Dormoy, dans le 18e arrondissement est ainsi baptisé "temple de la renommée", dans le service de cartographie de Google. Une référence à l'exploit du jeune homme de 22 ans (dont le prénom est en réalité Mamadou), qui avait escaladé quatre étages de sa façade, le 28 mai dernier, pour sauver un enfant de quatre ans suspendu dans le vide.

Google Maps n'a pas expliqué au Parisien qui est "à l'origine de cette mention". Mais le service de Google autorise les internautes à identifier des lieux en ajoutant "une adresse manquante", puis à "suggérer une modification". Google examine ensuite les demandes ainsi reçues, avant de les mettre en ligne. En revanche, contrairement au site collaboratif OpenStreetMap, Google ne publie pas clairement l'historique de ces modifications.