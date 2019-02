En Seine-Maritime, un jeune homme blesse grièvement sa mère au couteau et se fait lyncher par des proches

Devenu hystérique après une dispute, l'homme a porté des coups de couteau à sa mère à la tête, aux bras et à la main, avant d'être ligoté et lynché par ses proches.

À Elbeuf, en Seine-Maritime, un jeune homme de 23 ans a grièvement blessé sa mère au couteau dans la nuit de mardi à mercredi, puis a manqué de se faire lyncher par des proches, rapporte France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) de source policière, mercredi 20 février.

L'individu retrouvé ligoté et lynché par ses proches

Tout a commencé à la suite d'un différend familial. L'homme est devenu hystérique et a porté des coups de couteau à sa mère à la tête, aux bras et à la main. Une quinzaine de personnes, de la famille et des amis, s'en sont ensuite pris à l'agresseur. Les policiers ont eu du mal à s'interposer une fois sur place : ils ont trouvé l'individu ligoté, en train de se faire lyncher.

La mère a été transportée à l'hôpital dans un état critique, son pronostic vital est engagé. Une autre femme, sans doute la tante, a aussi reçu quelques coups de couteau mais ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur a été à lui aussi conduit à l'hôpital pour passer un scanner au niveau de la tête.