Drôme : un facteur condamné à quatre mois de prison ferme pour des vols de cartes bleues et le détournement de 13 500 euros

Le facteur de 33 ans a volé près de 13 500 euros à deux victimes, en prenant leurs cartes bleues et leurs codes dans les enveloppes de leurs banques

Un facteur de Pierrelatte, dans la Drôme, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis ce vendredi par le tribunal correctionnel de Valence, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. L'homme de 33 ans a volé près de 13 500 euros à deux victimes, en gardant les cartes bleues et les codes des destinataires des plis.

Le salarié de La Poste a également interdiction de reprendre son métier, ainsi que toute autre profession impliquant une gestion d'argent durant cinq ans.

Durant sa tournée, l'homme palpait les enveloppes pour trouver les cartes, et surveillait l'arrivée du code quelques jours plus tard, pour conserver ensuite les plis et utiliser les moyens de paiement dans des distributeurs automatiques. Le trentenaire, durant le mois de décembre, a effectué une cinquantaine de retraits de 300 euros des comptes des deux victimes, des personnes fragiles.

Une femme de 82 ans a perdu 13 000 euros, et le compte bancaire d'un jeune autiste de 15 ans a été débité de 500 euros. Le postier a expliqué, lors de sa comparution, qu'il a utilisé l'argent détourné pour acheter des cadeaux à ses proches, et a assuré qu'il ne connaissait pas ses victimes. Il devra les rembourser intégralement, avec dommages et intérêts.