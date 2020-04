Drôme : plusieurs armes blanches dont des couteaux de combat saisi chez un homme fiché S

L'homme a déjà été condamné à quatre ans de prison, dont un avec sursis, pour détention d'armes à feu en janvier 2016.

Plusieurs armes blanches dont des couteaux de combat aiguisés ont été saisies chez un homme fiché S résidant à Portes-les-Valence dans la Drôme jeudi dernier, rapporte France Bleu Drôme Ardèche lundi 20 avril.

Le Franco-tunisien de 45 ans intéresse les services de sécurité intérieure depuis les attentats de novembre 2015. En décembre de la même année, il a été interpellé car il gardait une photo plastifiée du jihadiste Salah Abdeslam dans le pare-soleil de sa voiture.

Un arsenal d'armes blanches trouvé chez l'homme

Lors d'une perquisition à son domicile, les policiers avaient découvert trois armes à feu dont une mitrailleuse Sten et un pistolet de calibre 7.65, ce qui lui avait valu une condamnation à quatre ans de prison dont un avec sursis pour détention d'armes à feu en janvier 2016.

À sa sortie de prison, l'homme a de nouveau inquiété les services de sécurité intérieure car il affichait encore son islamisme radical. Jeudi dernier à 6h du matin, à la demande du préfet de la Drôme et avec l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention de Paris, les hommes du Raid et de la DGSI ont donc perquisitionné son domicile et trouvé un arsenal d'armes blanches. Bien qu'il ne soit pas illégal de les posséder, elles ont toutes été saisies car l'homme est considéré comme fragile psychologiquement. Il n'a pas été interpellé.