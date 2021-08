Doubs : une fromagerie porte plainte après le vol de trois cuves de fabrication

Organisés, les voleurs ont transféré les cuves de 3 000 litres sur leurs camionnettes via une grue.

La fromagerie Lehmann, notamment connue pour ses cancoillottes, a porté plainte après le vol de trois de ses cuves de fabrication dimanche, indique lundi 16 août France Bleu Belfort-Montbéliard. Le vol a été filmé par les caméras de surveillance.

Au moins deux individus se sont introduits sur le parking de la fromagerie à Vieux-Charmont, dans le pays de Montbéliard (Doubs). Ils ont découpé le grillage puis dérobé trois cuves entreposées là. Les bacs de 3 000 litres ont été chargés à l'aide d'une grue directement sur des camionnettes stationnées devant l'entreprise.

Un préjudice de 90 000 euros

"Je les ai achetées il y a tout juste un an et j'étais en train de les installer", explique le gérant Thierry Lehmann qui a déposé plainte à la police de Montbéliard. C'est dans ces cuves en cuivre et en inox que l'on verse le lait de vache qui sert à la fabrication des fromages.

Le préjudice s'élève à 90 000 euros mais il n'y aura pas de conséquence sur l'activité de la fromagerie qui possède deux autres sites de fabrication.