Doubs : un homme de 29 ans, évadé de prison, mis en examen pour "vol à main armée" contre une sexagénaire

Un homme de 29 ans, évadé de prison, a été mis en examen vendredi par le parquet de Montbéliard (Doubs) pour "vol à main armée", rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.

Il est suspecté d'avoir violemment agressé et volé une retraitée de 68 ans, le 26 septembre dernier, alors qu'elle rangeait ses courses dans le coffre de sa voiture, à Montbéliard. À coups de serpette, il lui frappe les jambes, et tente de prendre ses clés. La retraitée se défend, elle est traînée par terre, et finit par ne plus lutter. Choquée, la sexagénaire s'est vu prescrire une interruption totale de travail de 11 jours.

Repéré grâce au téléphone et à la carte bleue de sa victime

L'homme s'était évadé de la prison de Nancy il y a près d'un an, à la faveur d'une permission. Il n'est jamais retourné au centre pénitentiaire. Il purgeait une peine de six ans pour viol sur une adolescente. Il lui restait quatre mois à faire. Un mandat d'arrêt avait été lancé. Il a été interpellé le 11 octobre dernier à Mulhouse (Haut-Rhin) à bord du véhicule volé deux semaines plus tôt à la retraitée. Il a été repéré grâce au téléphone et à la carte bleue de sa victime.

L'individu, originaire de Montbéliard, est également suspecté d'avoir violé une jeune femme le 23 septembre, dans un parc de la ville. Il n'a pas pu être encore entendu dans cette affaire.