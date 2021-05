Dordogne : un homme placé en garde à vue après avoir frappé sa femme et sa fille

Un homme de 55 ans a été placé en garde à vue, jeudi 6 mai, au commissariat de Bergerac (Dordogne), après avoir violemment frappé sa femme et s’en être pris également à leur fille mercredi, rapporte France Bleu Périgord.

Quatre armes découvertes par la police

Selon le parquet de Bergerac, l’homme aurait agressé physiquement sa compagne en lui serrant le cou et justifié son geste en évoquant la température trop élevée de sa bière. Il s’en est également pris à la fille du couple, âgée de 21 ans, qui a tenté de s’interposer. Les deux femmes ont chacune trois jours d’interruption temporaire de travail (ITT).

Sur place, les policiers ont eux aussi dû subir la colère de ce Bergeracois qui "menaçait d’exploser" et ont découvert quatre armes au domicile du couple. Selon le parquet, l'homme de 55 ans devra répondre des violences commises mercredi et sera également poursuivi pour rébellion contre les forces de l'ordre et détention d’armes.