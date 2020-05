Dordogne : un american staff sans muselière blesse une mère et son fils de 3 ans à Bergerac

Lors de son audition, la propriétaire du chien a reconnu que son chien n’avait ni laisse ni muselière au moment des faits. Aucune décision sur l’avenir du chien n’a été prise pour le moment.

Un chien staff américain qui n’avait ni laisse ni muselière a blessé jeudi une mère de famille et son fils de trois ans sur les hauteurs de Bergerac, en Dordogne, rapporte lundi 18 mai France Bleu Périgord. La maman a dû prendre dans ses bras son fils mordu tout en protégeant sa petite fille de quelques mois : Elle a "renversé la poussette sur le côté, en se mettant devant pour éviter que le chien ne vienne vers elle", raconte son époux. Une plainte a été déposée. Lors de son audition, la propriétaire du chien a reconnu que son chien n’avait ni laisse ni muselière au moment des faits. Aucune décision sur l’avenir du chien n’a été prise pour le moment.

Ce jeudi après-midi, une femme se promène avec son fils de trois ans et son bébé de huit mois, dans une poussette. Ils croisent un homme et ses deux chiens, l’un en laisse, l’autre en totale liberté. L'american staff de 11 mois renifle une première fois la mère et ses enfants, sans avoir "l’air agressif au début", note le père. Soudain, le petit garçon "prend un peu peur et se met à s’agiter et à crier", décrit le papa. Apeuré par l’enfant, le chien revient, "s’énerve".

Mon fils a été mordu aux jambes, ma femme a été mordue à plusieurs reprises, elle a tenté de protéger la petite qui était dans la poussette. le père de la victimeà France Bleu Périgord

Le maître du chien tente d’intervenir, mais est ralenti par son autre chien : "Il n’arrivait pas à s’approcher de la scène, mais l’autre chien tenu en laisse devenait lui-même agressif", indique le père de famille. C’est l’arrivée d’une passante qui finit par faire partir le staff américain.

Quand il arrive sur les lieux, le papa voit sa femme par terre, perdant du sang et avec une plaie de 5 cm très profonde et son fils traumatisé : "Je suis arrivé, c’était une scène terrible, mon fils était en pleurs, en état de choc, avec le pantalon troué, plein de sang, il avait peur que les chiens reviennent", dit-il. La propriétaire du chien se rend sur place, "paniquée" selon le père de femme : "Elle nous a dit qu’elle n’aurait jamais pensé que cela puisse arriver, mais c’est toujours pareil avec les propriétaires, ils pensent que cela n’arrivera jamais", explique-t-il. Il assure avoir dit à la propriétaire "qu’il était vraiment important de respecter la règle de tenir son chien en laisse et avec la muselière".