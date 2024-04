Mort du petit Émile : l’hypothèse d’une "fugue n’est pas à exclure", selon un général de gendarmerie

Après la découverte d'ossements d'Émile, disparu en juillet dans un petit hameau des Alpes-de-Haute-Provence, la cause de son décès reste inexpliquée.

Beaucoup de questions se posent sur la disparition du petit Émile et notamment sur les recherches des enquêteurs. Depuis la découverte des ossements, des enquêteurs ont retrouvé certains vêtements que le garçonnet de deux ans et demi portait lors de sa disparition. "On est toujours à essayer de comprendre pourquoi, malgré les moyens mis en œuvre dans les heures ou dans les jours qui ont suivi, on a pu trouver cet enfant vivant ou déjà décédé. On ne sait pas par exemple, s’il est décédé des suites d'une chute", explique Jacques Morel, général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles.

Une "petite fugue" ?

Comment est mort le petit Émile ? Était-ce une chute accidentelle, un homicide involontaire ou un meurtre ? Le général de gendarmerie évoque une hypothèse. "Malgré les gros moyens qui ont été engagés, on ne peut pas exclure que l'enfant ait réussi à faire une petite fugue et puis à dévaler dans un terrain où il a été immobilisé", indique-t-il.