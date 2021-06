Disparition de Lucas Tronche : l'émotion à Bagnols-sur-Cèze après la découverte d'ossements et de vêtements

À Bagnols-sur-Cèze (Gard), depuis six ans, personne n'a oublié son nom. La commune s'était mobilisée à la recherche de Lucas Tronche, 15 ans, disparu en mars 2015. Des proches de la famille et des commerçants ont tout fait pour retrouver l'adolescent. Ces derniers sont aujourd'hui partagés entre soulagement et tristesse, après la découverte jeudi 24 juin d'ossements et de débris de vêtements, à moins d'un kilomètre du domicile de la famille Tronche.



Des analyses génétiques sont en cours

"Malheureusement, si c'est Lucas, tant mieux, parce qu'au moins, ils peuvent fermer une porte. J'espère que ce n'est pas volontaire, qu'il est tombé", confie Florence Meseguer, commerçante, qui garde l'avis de recherche de Lucas Tronche accroché au mur dans sa boutique. Le maire (DVC) de la ville, Jean-Yves Chapelet, avait lui-même participé aux battues, aux côtés de la famille, sans jamais perdre espoir. "C'est un drame, et à la fois, c'est aussi un boulet qu'on arrête de porter, parce que depuis six ans, on a ces questionnements qui nous suivent", explique l'élu. L'avancée dans l'enquête a été rendue possible par de nouvelles recherches ordonnées dans des zones jusque-là trop difficiles d'accès. Des analyses génétiques sont en cours pour déterminer avec exactitude si les ossements appartiennent à Lucas Tronche.