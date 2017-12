Maëlys : marche blanche en mémoire de la fillette

Sous une pluie battante dans le froid, ils affichent leur détermination. Les parents de Maëlys, sa soeur, leurs proches, en tête de cortège, ils se disent pris en otage par l'absence de réponse. Maëlys a disparu il y a tout juste quatre mois à l'occasion d'un mariage dans cette salle des fêtes.

"Je ne peux que constater"

Ce mercredi 27 décembre après-midi, la marche blanche les conduit jusque-là. Les parents de la fillette ne prendront pas la parole, juste quelques mots pour saluer la forte mobilisation. "Je ne peux que constater, et je ne pourrai faire aucun commentaire de plus", a déclaré Joachim Araujo, le père de Maëlys. Habitants, anonymes, ils sont des centaines à avoir répondu à l'appel lancé par la mère de Maëlys. Un moment de recueillement, et le cortège se disperse. Les parents de Maëlys repartent en compagnie de leur fille ainée, avec cette question, toujours en tête : qu'est-il advenu de Maëlys ?

