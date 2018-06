DIRECT. "La maison est triste sans toi" : la mère de Maëlys rend hommage à sa fille lors de ses obsèques

Ce qu'il faut savoir

Neuf mois après sa mort, les obsèques de Maëlys de Araujo sont organisées, samedi 2 juin, à La Tour-du-Pin (Isère). Cette commune de 8 000 habitants est située à une vingtaine de kilomètres de Pont-de-Beauvoisin, où la fillette avait disparu lors d'une soirée de mariage le 27 août dernier. Nordahl Lelandais, un ex-militaire de 35 ans, avait avoué en février l'avoir tuée "accidentellement". Vous pouvez suivre l'hommage sur franceinfo.fr, grâce notamment aux envoyés spéciaux de France 3 Rhône-Alpes.

"Jamais je ne t'oublierai", lance sa mère. "Maëlys, tu ne souffres plus maintenant, repose en paix, tu es et tu seras dans nos coeurs pour toujours, a-t-elle déclaré au début de la cérémonie. La maison est triste sans toi, sans ta joie de vivre et tes sourires.Tu me manques. (...) Maëlys, neuf mois que nos vies sont brisées. Enfin en ce jour, je suis près de toi."

Son père a également pris la parole. "Maëlys n'est plus là, il y a toujours ta place vide à la table familiale marquant le vide que tu laisses dans nos vies", a-t-il expliqué.

Une cérémonie "ouverte au public". Elle aura lieu dans l'église de la commune à 14h30, mais "les parents ne souhaitent pas que la presse puisse [y] pénétrer pour garantir la sérénité de la cérémonie, ni qu'elle soit présente au cimetière, l'inhumation devant avoir lieu dans l'intimité", a indiqué la préfecture de l'Isère dans un communiqué. "La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui prendront part à leur peine", précise un avis d'obsèques publié dans Le Dauphiné.

Des hommages visibles dans la ville. Un écran géant a été installé sur le parvis pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu rentrer dans l'édifice religieux de suivre la cérémonie. Des premières fleurs, "blanches et naturelles" comme l'a demandé la famille de Maëlys, ont été déposées dans la matinée devant l'église, d'après France 3. Plusieurs commerces de La Tour-du-Pin ont également installé des ballons blancs pour rendre hommage à la petite fille.

Des éléments de l'expertise psychatrique de Nordahl Lelandais révélés. "C'était comme un jeu vidéo, a expliqué l'ex-militaire, à propos de l'agression de la fillette, selon le rapport consulté par RTL. Tout d'un coup, je suis sorti de mon corps. J'étais comme spectateur. Comme si j'étais à côté de la voiture, comme un fantôme qui vole à côté d'elle."