Affaire Delphine Jubillar : son mari va-t-il rester sous les verrous ?

Près d'un an après le placement de Cédric Jubillar en prison, son avocat plaide jeudi 9 juin pour une libération sous contrôle judiciaire. Une audience se tient à Toulouse, où le juge examine la question de la prolongation pour statuer sur sa détention provisoire. Cédric Jubillar est mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine disparue en décembre 2020. "La détention provisoire, c’est l’exception. Le principe, c’est la liberté. Aujourd’hui, le débat c’est : qu’est-ce qui imposerait que cet homme soit maintenu en détention ?", a interrogé Maître Alexandre Martin.

Une prolongation de six mois en détention ?

Cédric Jubillar arrive au terme de son mandat de dépôt criminel légal de douze mois. L’homme a toujours clamé son innocence. De son côté, la justice peine depuis un an et demi à rassembler des preuves irréfutables sur ce meurtre, sans cadavre, sans aveux et sans scène de crime avérée. Le magistrat a la possibilité de rallonger la période de détention de Cédric Jubillar de six mois ou de le libérer jusqu’à son jugement.