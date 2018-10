Mort d'Alexia Daval : de nouveaux éléments contredisent la version de Jonathann Daval

La journaliste Nathalie Perez, qui a eu accès aux expertises scientifiques et au rapport d'autopsie d'Alexia Daval, fait le point sur les nouvelles charges à l'encontre de Jonathann Daval. "Ce qui est terrible dans ce rapport, c'est de constater la violence des coups sur le corps d'Alexia Daval, et en particulier sur son visage. La jeune femme a quasiment été défigurée avant d'être étranglée", rapporte la journaliste. "Ce qui frappe également dans ces conclusions, c'est que toutes les traces ADN relevées sur le corps de la victime et autour de la scène de crime n'appartiennent qu'à une seule et même personne : son mari, Jonathann Daval".

Une confrontation à venir ?

Ces dernières révélations mettent à mal la dernière version du mari d'Alexia Daval. Il "affirmait au juge que c'est son beau-frère Gregory Gay qui a étranglé son épouse et qu'il a aidé à la transporter dans la forêt", poursuit Nathalie Perez. "Le beau-frère, Grégory Gay, qui conteste ces accusations, a demandé une confrontation avec Jonathan Daval, mais elle n'aura pas lieu avant plusieurs semaines. La prochaine échéance c'est l'audience de la chambre d'instruction qui examinera une nouvelle demande de mise en liberté de Jonathann Daval, le 30 octobre prochain c'est-à-dire un an jour pour jour après la mort d'Alexia Daval".

