Mort d'Emiliano Sala : l'avion qui transportait le footballeur n'était pas autorisé pour des vols commerciaux

"Aucune preuve ne montre qu'une telle autorisation ait été réclamée ou accordée", ont annoncé lundi les enquêteurs de l'AAIB, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens.

L'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala, et qui s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier, entraînant sa mort, n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux, a annoncé le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB), lundi 25 février.

L'appareil, qui avait été enregistré aux Etats-Unis, "ne pouvait pas être utilisé pour des vols commerciaux sans l'autorisation du FAA et du CAA", les autorités de régulation de l'aviation civile aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, affirment les enquêteurs dans leur rapport intermédiaire. "Aucune preuve ne montre qu'une telle autorisation ait été réclamée ou accordée", ajoutent-ils.

"La base sur laquelle le passager (Emiliano Sala) était transporté n'a pas encore été établie", poursuivent les enquêteurs. Ils précisent que David Ibbotson, le pilote, avait déjà transporté d'autres passagers sur la base d'un "partage des coûts", autorisée par la règlementation. Dans ce cas, la règlementation américaine impose que le pilote "ne paie pas moins" que la part des dépenses établie "au pro rata" du nombre de personnes à bord, soit au moins la moitié des frais occasionnés par le vol.

Un vol privé ou commercial ?

Dans tous les cas, les enquêteurs de l'AAIB rappelle que le pilote et le passager devaient partager un "objectif commun" pour le vol. "Le vol ne doit pas être fait dans le seul but de transporter le passager", affirment-ils. Selon l'agent de joueurs Willie McKay, dont le fils Mark a organisé le voyage en avion du footballeur argentin, "il n'a pas été demandé à Emiliano de payer son vol". Le vol était donc, selon lui, privé et non commercial.

Enfin, les enquêteurs soulignent que David Ibbotson disposait d'une licence de pilote établie par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Une telle licence ne contient pas forcément une autorisation pour voler de nuit. L'AAIB n'est cependant pas en mesure d'affirmer si David Ibbotson disposait ou non de cette autorisation.

L'avion avait décollé de Nantes à 19h15. L'appareil, qui a été localisé, n'a pas été récupéré, et repose toujours dans la Manche par plus de 67 mètres de fond. Le corps d'Emiliano Sala a été retrouvé à bord de l'épave, et récupéré le 7 février. David Ibbotson, lui, demeure disparu.