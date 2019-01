Disparition d'Emiliano Sala : la police de Guernesey annonce la fin des recherches de l'avion qui transportait le joueur

La police de Guernesey a annoncé, jeudi 24 janvier, la fin des recherches actives pour retrouver l'avion transportant notamment le footballeur Emiliano Sala, qui a disparu dans la nuit de lundi à mardi au-dessus de la Manche. "Nous avons passé en revue toutes les informations disponibles (...) et avons pris la décision difficile de mettre fin aux recherches", a annoncé la police dans un communiqué publié sur son compte Twitter, soulignant que les "chances de survie à ce stade sont infimes".

