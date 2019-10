Dijon : une famille lance un appel pour retrouver le passant qui a sauvé leur fillette tombée d'un balcon

L'homme qui a récupéré la fillette dans ses bras alors qu'elle chutait du balcon de son immeuble n'est pas resté sur place après l'avoir mise en sécurité. La famille souhaite remercier le passant de son geste héroïque.

La famille d'une fillette de 2 ans qui a chuté du balcon du premier étage de son immeuble avant d'être rattrapée par un passant à Dijon, vendredi 25 octobre au soir, a lancé un appel sur France Bleu Bourgogne pour le retrouver. La famille souhaiterais remercier l'homme de son geste héroïque. "J'aimerais le rencontrer, le remercier", a témoigné Anaïs, la maman.

J'aurai toujours une reconnaissance éternelle envers lui. Il devrait y avoir plus de gens comme ça.Anaïs, maman de la filletteà France Bleu Bourgogne

Le passant a amorti a chute avec ses bras

Séparés, les parents de la petite fille se partagent la garde. En fin de journée vendredi 25 octobre, l'enfant était chez son père et aurait échappé à sa vigilance pendant qu'il préparait le repas avec un ami. La fillette aurait ouvert la fenêtre avant de se retrouver suspendue au balcon de l'appartement. Un passant l'a alors sauvée en amortissant la chute avec ses bras et l'a mise hors de danger avant qu'elle ne soit prise en charge par les pompiers. Des témoins qui ont assisté à la scène assure que le sauveur était pressé et n'est pas resté.

Il n'a pas seulement sauvé la vie de notre petite fille, mais de toute la familleAnaïs, maman de la fillette à France Bleu Bourgogne

Depuis l'incident, la fillette reste sous surveillance en réanimation pédiatrique au moins jusqu'à lundi. "Elle a eu une petite hémorragie et une légère paralysie, mais elle rebouge, elle parle et les médecins sont très rassurants", a affirmé sa mère à France Bleu Bourgogne. Le papa lui, est sous le choc.