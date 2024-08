Deux morts lors d'une sortie plongée en Haute-Vienne

avec France Bleu Limousin et France Bleu Poitou

Il s'agit d'un moniteur de 62 ans et de son élève de 65 ans qui faisaint une balade sous-marine dans l'ancienne carrière de Montulat.

Deux personnes sont mortes mercredi 14 août lors d'une sortie de plongée à Saint-Sornin-Leulac, en Haute-Vienne, a appris France Bleu Limousin. Le moniteur et son élève étaient licenciés au club Aquarillon de Montmorillon. Ils avaient 62 et 65 ans. France Bleu Poitou indique que le moniteur plongeait depuis 30 ans, son élève était licencié depuis un an avec un brevet de plongeur de niveau 1.

Haute-Vienne : deux hommes originaires du Montmorillonnais meurent lors d'une sortie plongée

➡️ https://t.co/G9x5aMYm2M pic.twitter.com/9ofv3boWQ5 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) August 15, 2024

L'accident mortel a eu lieu dans l'ancienne carrière de Montulat, site bien connu des amateurs de plongée. Lorsque le drame est arrivé, un groupe de cinq personnes était sous l'eau et procédait à deux types de plongées avec bouteilles. Selon le club Aquarillon de Montmorillon, une personne qui plongeait pour s'entraîner a entendu du bruit au loin et identifié un problème concernant le moniteur et son élève qui étaient, eux, en balade sous-marine. Une enquête est ouverte pour déterminer ce qui s'est passé. Le club de plongée précise que c'est la première fois qu'un accident mortel survient lors d'une session.