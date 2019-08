De mystérieuses disparitions de cloches sèment l’émoi dans le Var

En un mois, les cloches de quatre chapelles de l’est du Var ont été dérobées : à Ginasservis, Brue-Auriac, Esparron-de-Pallières et Notre-Dame-du-Revest, dernier village visé par le mystérieux voleur.

Qui en veut aux cloches de l'est du Var ? Les gendarmes de la compagnie de Brignoles cherchent à élucider ce mystère. En un mois, celles de quatre chapelles dans ce secteur ont été dérobées. À Ginasservis, à Brue-Auriac et à Esparron-de-Pallières, puis à Notre-Dame-du-Revest, dernier village touché.

Là-bas, la cloche de la chapelle classée, située à l'écart du village, est, elle, portée disparue depuis quelques jours. La mairie a porté plainte. Les habitants, eux, sont préoccupés. Parmi eux, Jean-Philippe, qui s'est rendu sur place dès qu'il a appris la nouvelle. Cette chapelle et sa cloche en bronze font partie de son histoire. "Je me suis marié dans cette église, s'exclame-t-il. Et ce jour-là, c'était cette cloche qui sonnait..."

"Cela fait un peu mal au cœur"

Un moment aussi gravé dans la mémoire de son épouse, Pascale. "Elle faisait un petit bruit aigu", se souvient-elle. "Cela fait un peu mal au cœur, tout simplement...", soupire-t-elle tristement, en fixant le clocher, bien vide sans sa cloche. Pascale n'a aucune idée de ce que la cloche a pu devenir, contrairement à Jérôme.

À mon avis, ils l'ont fait fondre et ils l'ont vendue pour le poids... Est-ce que cela aurait de la valeur pour certaines personnes ?Jéromeà franceinfo

C'est la piste la plus crédible, pour Christian Ghinamo adjoint à la maire d'Esparron-de-Pallières : "On pourrait songer à des amateurs d'art qui récupèrent ce type d'objet, avance-t-il. Cela avait été le cas pour les portes de la chapelle, précédemment volées, et la statue, volée également." Même si les gendarmes sont sur le coup, l'adjoint ne pense pas que la cloche sera retrouvée. À moins d'un miracle, lui-même le dit : ce serait un cadeau du ciel.