"Creed III" : plusieurs bagarres éclatent dans différents cinémas en France lors de la projection du film

Les séances du film de boxe américain ont donné lieu à des rixes entre spectateurs dans certaines salles françaises.

Des bagarres ont éclaté samedi 4 mars dans plusieurs cinémas à Saint-Etienne (Loire), Thionville (Moselle) et Charleville-Mézières (Ardennes) lors de la projection du film de boxe Creed III, a appris lundi 6 mars franceinfo de source proche de l'enquête. Trois personnes ont été interpellées.

Samedi après-midi, une vingtaine d'individus ont voulu se battre au début de la projection dans le Mégarama de Saint-Etienne, situé place Jean Jaurès. Les policiers se sont rendus sur place. Il n'y a pas eu de dégradations. D'après France Bleu Saint-Etienne Loire, 300 personnes étaient présentes dans la salle lorsque la bagarre a éclaté. Des cannettes et des bouteilles ont été jetées blessant à la tête un agent de sécurité du cinéma. La police n'a interpellé personne mais une vingtaine de contrôles d'identité a été effectuée. Le gérant de la salle n'a pas souhaité déposer plainte.

Une salle évacuée à Thionville

Toujours de source proche de l'enquête, en milieu de soirée à Thionville, les policiers ont demandé à 500 personnes d'évacuer la salle du Kinépolis où était projeté le film à cause d'une bagarre géante. Une personne a été placée en garde à vue. La séance suivante a été annulée. Le procureur de Thionville précise de son côté que les altercations ont eu lieu en marge de la projection du film et non dans la salle. "Elles ont eu lieu dans le hall avant de se poursuivre sur le parking sans occasionner de blessure". La personne mineure qui a été interpellée est désormais libérée. Il n'y a pas eu dépôt de plainte.

En fin de soirée, cette fois à Charleville-Mézières, une centaine de personnes ont dû être évacuées du Mépropolis pendant la projection du film. Là encore à cause d'une bagarre dans la salle, impliquant une cinquantaine d'individus. Les policiers ont eu recours à plusieurs grenades lacrymogènes pour tenter de les disperser. Il n'y a pas eu de blessé ni de dégradation. Deux personnes ont été placées en garde à vue.

Les commissariats locaux sont en charge des enquêtes. D'autres bagarres ont déjà éclaté dans plusieurs cinémas parisiens depuis le 1er mars. Des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, devenant ainsi des "challenges" à relever.

En Haute-Savoie, Philippe Baud, gérant de Cinémonde, un groupe de cinémas a décidé d'arrêter depuis samedi les projections du film "Creed III" au cinéma "Studio 6" situé dans la commune d'Annemasse. Il explique à franceinfo qu'il y a eu "trop de problèmes en séance" mais "pas de bagarre, ni de dégradations au cinéma". "C'est décevant", confie-t-il "mais c'est le malheureux constat de la situation". Il promet que les places réservées ou achetées en avance au cinéma seront remboursées.

De son côté, la Fédération nationale du cinéma français ne se dit pas inquiète et parle d'"épiphénomène" : sur les 20 000 séances quotidiennes en France, 2 500 sont consacrées à la projection du film "Creed III" et "sur toutes ces séances, on recense jusqu'à 30 cas où il y a eu des débordements", précise Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la FNCF.