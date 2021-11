Côtes d'Armor : trois jeunes arrêtés à Lannion après une série d'agressions violentes en pleine rue

Parmi leurs victimes une jeune fille de 17 ans et deux couples dont un avec un bébé.

Une jeune femme, âgée de 18 ans, a été condamnée à 18 mois de prison, dont un an ferme, ce vendredi, par le tribunal de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), pour plusieurs faits de violence commis en pleine rue en début de semaine à Lannion, a appris vendredi 12 novembre France Bleu Breizh Izel. Des faits commis avec la complicité de deux mineurs, un garçon, âgé de 14 ans, et une fille, âgée de 17 ans. Tous les deux ont été placés en centre éducatif fermé, en attendant leur procès.

La première agression a été commise lundi, dans un hall d'immeuble situé dans la cité des Fontaines, à Lannion, a appris France Bleu Breizh Izel de source policière. Les trois jeunes assènent des coups de pieds et de poings à une jeune fille de 17 ans, tentent de lui brûler les cheveux avant de lui en arracher une poignée. Le garçon membre du trio filme la scène et la poste sur les réseaux sociaux.

"Incontrôlable, au point de finir par tuer quelqu'un"

Dans la soirée de mercredi, les trois jeunes se rendent à nouveau dans le quartier des Fontaines et agressent un couple, avec un bébé de trois mois. La plus âgée du trio promet à la mère qu'elle reviendra tuer son bébé, et jette à ses pieds un marteau qu'elle avait dans les mains.

Puis, dans la nuit de mercredi à jeudi, le trio passe à tabac un couple dans le centre-ville de Lannion. Alertée par les deux victimes, la police interpelle les trois jeunes gens quelques minutes après cette agression.

En garde à vue, la jeune femme de 18 ans a reconnu les faits, déclarant aux enquêteurs se réjouir de son interpellation, et indiqué être parfois "incontrôlable, au point qu'elle allait finir par tuer quelqu'un", rapporte une source policière à France Bleu Breizh Izel.