Côte-d'Or : important incendie dans une exploitation agricole, 9 500 m² de fourrage et de matériels se sont embrasés

60 bovins ont pu être sauvés mais "tout est ravagé", se désole le co-gérant de l'entreprise.

Un important incendie était en cours mercredi 12 août dans une exploitation agricole à Bourberain, au nord de Dijon (Côte-d'Or), rapporte France Bleu Bourgogne. Les sapeurs-pompiers luttent depuis 1h du matin contre le feu qui a pris dans l'entreprise de vente de produits agricoles P.I.A. à Bourberain. Près de 9 500 m² de fourrage et de matériels se sont embrasés.

Feu à #Bourberain : la mission des 80 sapeurs-#pompiers consiste à protéger les points sensibles et à limiter la propagation des flammes au bois mitoyen. 60 bovins ont été sauvés. 1 ‍ ,victime d'une chute, a été transporté à l'hôpital. D'importants moyens d'appui sont en place. pic.twitter.com/9wH4Ub8Ju9 — Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or - SDIS 21 (@sdis21) August 12, 2020

"Tout est ravagé", a déploré auprès de France Bleu Bourgogne Jean-Charles Calinon, co-gérant de cette entreprise qui emploie sept personnes.

60 bovins ont pu être évacués et sauvés lors de cette opération, qui a mobilisé au plus fort de l'incendie 81 soldats du feu. Un pompier s'est blessé en tombant et a été transporté au CHU de Dijon.