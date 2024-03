Trésor de Lava : en Corse, un homme condamné à un an de prison avec sursis pour avoir tenté de revendre une partie du butin

Un Ajaccien a voulu revendre un plat en or massif, qui date de 273 après J.C. et est estimé de six à huit millions d'euros.

Un Ajaccien a été condamné à un an de prison avec sursis simple pour recel de bien culturel maritime par le tribunal correctionnel de Marseille, en l’occurrence une partie du trésor de Lava, a appris France Bleu RCFM, mercredi 27 mars auprès du tribunal. Son complice a écopé de 8 mois de prison avec sursis simple. Le plat est issu du trésor de Lava. Il est en or massif et date de 273 après J.C.

à lire aussi De l'empire romain à un procès pour recel, on vous raconte la folle histoire du trésor englouti du golfe corse de Lava

Il avait été découvert en 1986 par Félix Biancamaria, un Ajaccien de 67 ans, son frère et un ami, lors d’une pêche aux oursins dans le Golfe de Lava (Corse-du-Sud), ainsi que 1 400 pièces d’or, frappées aux sceaux d'empereurs romains. Par la suite, Félix Biancamaria avait mené grande vie, rappelle RCFM : hôtels de luxe, voitures de collection...

Un plat en or estimé de six à huit millions d'euros

Les trois hommes seront condamnés dix ans plus tard pour avoir tenté de revendre 78 des pièces du trésor à une vente aux enchères à Monaco. Le reste du butin s'était éparpillé dans la nature, dont le plat en or massif, pièce maîtresse du butin. Le plat refait surface en 2010, en gare TGV de Roissy-Charles-De-Gaulle. Félix Biancamaria est interpellé avec l’objet en sa possession, dans son sac. Il voulait le revendre en Belgique. Le plat est estimé entre six et huit millions d'euros.

Dans son délibéré, le tribunal a estimé que Félix Biancamaria est un receleur de bien culturel maritime. Félix Biancamaria n’est donc pas reparti avec son plat en or, comme il l’espérait. Il écope d'un an de prison avec sursis. Jean-Michel Richaud, 68 ans, était soupçonné de l’avoir aidé à vendre le plat. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis simple. Les deux hommes devront également payer une amende fiscale solidaire de 200 000 euros. Ils ont dix jours pour faire appel.