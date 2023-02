Concert néonazi dans les Vosges : le ministre de l'Intérieur demande l’interdiction de l’événement

Gérald Darmanin souhaite interdire un festival de musique néonazi, annoncé samedi, mais au lieu encore indéterminé, autour de Saint-Dié-des-Vosges.

Le ministre de l’Intérieur a demandé mercredi 22 février l’interdiction d’un festival de musique néonazi, qui est censé avoir lieu samedi 25 février, dans les environs de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), a appris France Inter auprès de l’entourage de Gérald Darmanin.

Six préfets vont publier un arrêté d'interdiction

Ce festival de musique néonazi, nommé "Night for the blood" (nuit pour le sang), n’avait pas de lieu défini mercredi 22 février à la mi-journée. C’est pour cette raison que Gérald Darmanin a demandé aux "six préfets potentiellement concernés" par la tenue de ce festival "d'interdire ce concert". "Le ministre a mis à disposition des moyens pour faire respecter cette interdiction", précise l’entourage de Gérald Darmanin.

Ces six préfets sont ceux des départements concernés par un rayon de 50 kilomètres autour de Saint-Dié-des-Vosges : Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Moselle, Meurthe-et-Moselle. Les six préfectures publieront jeudi 23 février un arrêté d’interdiction.

L’affiche de ce festival, présentée notamment sur Facebook, met en avant des groupes de musiques dont les noms traduits en français signifient "escadron de la mort". Auprès de France Bleu Sud-Lorraine, la préfecture des Vosges avait expliqué dès mardi 21 février être en train d'étudier les possibilités d'interdiction de ce festival.