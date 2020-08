Charente : un homme de 86 ans soupçonné d'avoir provoqué un accident mortel avec un cycliste

Placé en garde à vue, l'octogénaire est soupçonné d'avoir fauché un cycliste de 29 ans avant de prendre la fuite. La victime est décédée dans l'accident.

Un homme de 86 ans originaire de Charente a été placé en garde à vue, samedi 29 août au soir, rapporte France Bleu La Rochelle. Il est soupçonné d'avoir mortellement percuté un cycliste de 29 ans avant de prendre la fuite, vendredi soir, sur la départementale 8 entre Taizé-Aizie et Ruffec en Charente.

Selon les gendarmes, la voiture avait d'abord frôlé un premier cycliste, âgé de 18 ans, qui avait fait une embardée et était tombé dans le bas-côté. Le véhicule avait ensuite percuté le second cycliste, décédé peu de temps après des suites de ses blessures.

Un appel à témoins

Les gendarmes, à la demande du parquet d'Angoulême, avaient lancé un appel à témoin pour retrouver cette voiture et son conducteur. Samedi soir, ils ont découvert le véhicule impliqué dans l'accident au domicile du mis en cause. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'accident et les raisons qui ont conduit le chauffeur à prendre la fuite.

Les deux cyclotouristes, originaires de la région parisienne, effectuaient un périple à vélo entre Madrid et Paris, et devaient s'arrêter à Ruffec.