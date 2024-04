Ce que l'on sait de la mort d'un adolescent de 15 ans tabassé à la sortie de son collège à Viry-Châtillon

Un déferlement de violence. Shamseddine, un adolescent de 15 ans, violemment agressé par plusieurs personnes jeudi, à la sortie de son collège de Viry-Châtillon (Essonne) est mort vendredi 5 avril, en début d'après-midi, a annoncé le parquet d'Evry dans un communiqué.

L'enquête est désormais ouverte des "chefs d'assassinat et de violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire", selon le communiqué publié vendredi par le procureur de la République, Grégoire Dulin. Prisca Thevenot, la porte-parole du gouvernement, a dénoncé sur X vendredi "un crime barbare" affirmant que "les auteurs seront retrouvés et sanctionnés". La ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet, est arrivée ce vendredi après-midi au collège Les Sablons, où l'adolescent était scolarisé. Franceinfo résume ce que l'on sait de ce drame.

Shamseddine a été tabassé à 100 mètres de son collège

Elève de 3e, l'adolescent a été passé à tabac "entre 16 heures et 16h30", selon le parquet, par "plusieurs individus", à moins de 100 mètres de l'établissement. D'après le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, qui a témoigné sur franceinfo, Shamseddine sortait du collège et rentrait chez lui au moment de son agression. Selon l'édile, il a été retrouvé "hagard dans une cage d'escalier, il ne pouvait plus répondre". Il a ensuite été transporté en urgence absolue à l'hôpital Necker, à Paris, avec un pronostic vital engagé. Il a été opéré dans la nuit et est "décédé ce jour [vendredi] en début d'après-midi", déclare le parquet.

"Comment [des] personnes peuvent s'acharner comme ça ?", s'indigne le maire de la ville francilienne. Le collège ne posait pas de problème particulier, assure-t-il. "C'est un collège, comme dans tous les collèges de France, où il y a des adolescents qui s'engueulent ou qui se tapent dessus de temps en temps, ce qui n'est pas une bonne chose, il ne faut pas se voiler la face, a-t-il détaillé. Mais ce n'est pas un collège où il y avait de l'ultraviolence comme ça. Il y a eu des problèmes de harcèlement à quelques reprises. Mais ce n'est pas un endroit à stigmatiser particulièrement."

Aucune interpellation à ce stade

L'enquête, confiée à la police judiciaire de l'Essonne, est désormais ouverte des "chefs d'assassinat et de violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire", a fait savoir le parquet d'Evry. Il n'y a eu, pour l'heure, aucune interpellation. "Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de ces faits criminels et permettre l'interpellation des auteurs", a relayé le procureur de la République.

"Les premiers éléments laissent penser à une préméditation", soulignait-il jeudi, précisant que la victime n'était, selon lui, pas connue de la justice. D'après les premiers éléments de l'enquête, "2 ou 3" individus ont agressé jeudi l'adolescent, a appris vendredi franceinfo de source policière. Selon cette dernière, c'est un automobiliste qui a aperçu ces individus cagoulés sortir précipitamment d'une allée. Il a découvert le collégien allongé au sol, inconscient, et a donné l'alerte.

Les caméras de vidéosurveillance "permettront peut-être" d'y voir plus clair, espère le maire Jean-Marie Vilain. Les images "ont déjà été réquisitionnées par la police", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Aucune alerte, aucun signe précurseur" n'avait été identifié, a assuré la préfète de l'Essonne, Frédérique Camilleri, interrogée par Le Figaro. Shamseddine n'était pas connu de la justice. Le mobile de cette agression "reste flou", observe-t-elle.

Des collégiens sous le choc

"Quand on m'a dit que c'était Shams qui s'était fait tabasser, je n'arrivais pas à y croire", relate Omar, 15 ans (son prénom a été modifié) à l'AFP. Cet ami de la victime le décrit comme "un gars sans problème" et "souriant", rieur et qui parle à tout le monde. Il n'était pas victime de harcèlement scolaire, affirme l'adolescent.

Egalement cité par l'AFP, Mathéo, en classe de 5e, se sent "stressé et triste" : il confie avoir "peur" que les agresseurs de Shamseddine ne "reviennent". Katia Rodriguez, 47 ans, qui dépose son fils en classe de 6e tous les matins au collège, dit également "avoir peur". C'est la première fois qu'elle entend parler d'une telle histoire aux abords de cet établissement. Une cellule psychologique a été ouverte au sein du collège.

Kamel, 40 ans, se dit "choqué" auprès de l'AFP. Cet ami de la famille de Shamseddine ne comprend pas "pourquoi il s'est passé ça ici" à Viry-Châtillon, "une ville tranquille". La sécurité va être renforcée devant le collège Les Sablons, mais aussi dans le quartier et toute la ville, a affirmé le maire de la ville.

Emmanuel Macron appelle à "protéger l'école"

L'école "doit rester un sanctuaire" face à "une forme de violence désinhibée chez nos adolescents", a affirmé Emmanuel Macron vendredi en début d'après-midi, lors d'un déplacement dans une école élémentaire parisienne, après les agressions de Shamseddine et de Samara à Montpellier.

"Nous serons intraitables contre toute forme de violence", et "il faut protéger l'école de ça", a martelé le chef de l'Etat, exprimant son "plein soutien" et sa "compassion" pour Shamseddine, alors que son décès n'avait pas encore été annoncé. Mais "je ne sais pas si l'école est liée à ça" et "je ne veux pas qu'on fasse des raccourcis peut-être excessifs", a-t-il ajouté, soulignant que les faits se sont déroulés "à plusieurs centaines de mètres" du collège de l'adolescent et souhaitant "que la justice puisse faire la clarté le plus vite possible".