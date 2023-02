Calvados : une femme tuée chez elle à l'arme blanche, son compagnon en fuite activement recherché

Le corps de la jeune femme de 28 ans a été découvert mardi en début de soirée dans son appartement à Lisieux (Calvados). Le pôle criminel de Caen a été saisi.

Le corps d'une jeune femme de 28 ans a été découvert mardi 14 février dans son appartement à Lisieux (Calvados), indique le parquet de Caen mercredi à France Bleu Normandie (Calvados - Orne). Son compagnon âgé de 30 ans, suspecté de l'avoir tué, est en fuite et activement recherché, affirme une source proche du dossier à franceinfo. La victime avait déposé plainte contre lui en janvier 2022 pour violences conjugales, il avait interdiction de la voir.

Le corps a été découvert en fin d'après-midi à son domicile. La victime était décédée quand les secours sont arrivés sur place. Ce sont les parents de la victime, inquiets de ne plus avoir de nouvelles de sa part, qui ont donné l'alerte. Ils se sont présentés au commissariat mardi à midi pour signaler sa disparition.

Sur place, ils ont dit aux policiers que leur fille leur avait confié son fils de 3 ans pour les congés sans donner de nouvelles depuis le 6 février. Depuis cette date, les parents de la victime ont dit avoir reçu des SMS envoyés depuis le portable de leur fille, mais ces messages ne ressemblaient pas à ceux qu'elle écrivait d'habitude. Lorsqu'ils sont allés chez elle, leur fille ne leur a pas ouvert la porte, indique la source proche du dossier à franceinfo.

La victime découverte dans son lit

Une enquête pour disparition inquiétante a d'abord été ouverte par le parquet de Lisieux. Les enquêteurs ont cherché alors à géolocaliser le téléphone de cette femme. Il a alors été localisé dans l'Oise le 6 février, avant de borner dans plusieurs endroits différents en France, à chaque fois en zone frontalière : aux frontières belge, suisse, et luxembourgeoise. Le portable a été localisé pour la dernière fois le 12 février à la frontière espagnole.

Finalement, des policiers se sont rendus mardi en début de soirée au domicile de la victime. Sur place, dans l'entrée du logement ils ont découvert d'importantes traces de sang et ont senti une forte odeur de putréfaction. La victime a été découverte dans son lit, en position latérale de sécurité, la couette rabattue sur son corps, a appris franceinfo de source proche du dossier. D'après le médecin légiste qui a examiné la victime, le corps présentait des traces de violences causées par un objet contendant sur le visage, ce qui a conduit les enquêteurs à privilégier la piste du meurtre.

D'après les premières constatations, elle est morte des suites de coups à l'arme blanche, indique le parquet de Caen à France Bleu. Les enquêteurs dans le même temps ont interrogé les voisins, et ont appris que la victime avait repris contact avec son ancien compagnon. Les voisins assurent qu'ils avaient décidé de vivre à nouveau ensemble.

Une plainte en 2022 pour violences conjugales

Il ressort de l'enquête que cette femme avait déposé plainte contre cet homme en janvier 2022 pour violences conjugales. Il lui avait porté des coups de poing au visage et l'avait menacé de mort. Des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis libéré. Suivi par un juge d'application des peines il avait interdiction de la voir.

Cet homme, a appris franceinfo de source proche du dossier, est connu de la justice pour de nombreux faits. Notamment en 2020, à deux reprises pour des faits de violences sur une autre ex compagne avec laquelle il a un enfant. Il est actuellement en fuite et recherché. La victime pour sa part avait déposé plainte en mai et juillet 2020 contre un autre ex-compagnon, le père de son enfant de trois ans, pour des faits de menaces et de harcèlement.

Le parquet de Lisieux a depuis transféré le dossier au pôle criminel de Caen, indique le procureur de Caen à France Bleu. Le procureur de Caen Patrice Lemonnier indique à France Bleu Normandie qu'une "autopsie sera pratiquée demain" jeudi.