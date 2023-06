Brest : un ancien vice-président de la métropole écroué pour viols sur mineur

Les faits se seraient étalés sur une période de dix ans, entre 2005 et 2015, et auraient été commis sur ses neveux, selon le parquet de Brest.

Un ancien vice-président de Brest Métropole a été mis en examen et incarcéré jeudi 8 juin, a déclaré le parquet de Brest dans un communiqué. Charles Kermarec est soupçonné de "viols incestueux sur mineur de 15 ans par un majeur ayant autorité sur la victime" et "agressions sexuelles incestueuses sur mineur de 15 ans". Les faits se seraient étalés sur une période de dix ans, entre 2005 et 2015, et auraient été commis sur ses neveux.

L'homme avait été élu conseiller municipal sur la liste du maire socialiste de Brest, François Cuillandre. Ce dernier avait annoncé fin mai avoir saisi le procureur de la République de Brest à la suite "de témoignages concordants concernant une présomption de faits graves" mettant en cause le vice-président de la métropole. L'enquête avait été ouverte à la suite de ce signalement et Charles Kermarec avait démissionné le 26 mai.

Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. "Parmi les trois victimes identifiées, une seule est concernée pour les faits de viol", précise le parquet. Élu conseiller municipal en 2014 au sein de la majorité socialiste, Charles Kermarec avait été réélu en 2020. En janvier 2023, il était devenu vice-président de Brest Métropole, chargé des équipements sportifs et du nautisme.