Drôme : le gérant d'une épicerie blessé à la tête par un braqueur avant de le mettre en fuite

Le gérant d'une épicerie a été blessé par un tir de pistolet à grenaille jeudi 23 juillet après-midi lors d'une tentative de braquage à Valence, dans la Drôme, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. L'homme d'une soixantaine d'années s'est opposé à son braqueur et a réussi à le mettre en fuite.

Un homme encagoulé, armé d'une arme de poing, lui demandait de lui remettre la caisse de sa supérette, jeudi 23 juillet avant 16h. Le commerçant a refusé et le braqueur a alors tiré dans sa direction et l'a atteint à l'arrière du crâne. Malgré sa blessure, le gérant s'est battu avec le braqueur, qui en a perdu son arme et ses chaussures. Le malfaiteur a pris la fuite à bord d'un véhicule.

L'épicier a été pris en charge par les pompiers peu après les faits et a été transporté à l'hôpital. Les enquêteurs ont procédé à des relevés sur place qui vont être analysés. Le braqueur est activement recherché.