Bordeaux : un mort et quatre blessés dans une fusillade dans le quartier des Aubiers

Deux autres jeunes sont hospitalisés dans un état grave. Une trentaine de voitures et un bureau de poste avaient déjà été incendiés pendant la nuit du réveillon dans ce même quartier.

Un jeune homme de 16 ans a été tué par balle samedi 2 janvier au soir, lors d'une nouvelle nuit de violences dans le quartier des Aubiers à Bordeaux, rapporte France Bleu Gironde dimanche 3 janvier. Quatre jeunes, dont 3 adolescents de 13, 15 et 16 ans, ont également été blessés lors de l'échange de tirs.

Les cinq victimes ont été transportées à l'hôpital. L'une d'elles, un jeune homme âgé de 16 ans, n'a pas survécu à ses blessures et est mort au CHU Pellegrin. Deux autres jeunes sont hospitalisés dans un état grave, le quatrième est plus légèrement touché et a pu sortir de l'hôpital dans la soirée. Un cinquième jeune a également été admis à l'hôpital. Son état n'est pas connu.

Une enquête a été ouverte. Cette fusillade intervient 48 heures seulement après la nuit de la Saint-Sylvestre, durant laquelle une trentaine de voitures et un bureau de poste ont été incendiés dans ce même quartier du nord de Bordeaux.