Bobigny : la femme qui menaçait de se suicider à l'hôpital Avicenne a été interpellée par le Raid, sans faire de blessés

Cette femme de 28 ans a été placée en garde à vue. L'opération du Raid a duré trois heures et n'a pas fait de blessés.

Une femme de 28 ans qui menaçait de se suicider mercredi 22 mai aux urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a été interpellée par le Raid et placée en garde à vue pour "menace sous condition" et "détention d'armes", d'après France Bleu Paris et le parquet de Bobigny. Personne n'a été blessé durant l'intervention du Raid.

Une patiente qualifiée de "dépressive"

Selon des médecins interrogés sur place par France Bleu, cette femme est arrivée aux urgences vers 4h du matin mercredi pour des migraines. Quand sa famille est venue prendre de ses nouvelles, tôt ce matin, elle a soudainement brandi son "arme". La patiente est qualifiée de "dépressive".

Faute de parvenir à la raisonner, le personnel de l'hôpital a fait appel aux policiers du Raid. Quand la femme a brandi son arme, les agents hospitaliers du service ont évacué avec "sang-froid et professionnalisme" les patients présents aux urgences et "eux-mêmes quitté les locaux", indique par ailleurs le syndicat Sud Santé de l'AP-HP dans un communiqué.

Les policiers étaient sur les lieux depuis 13h. L'enquête est désormais confiée à la police judiciaire.