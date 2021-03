Station-service incendiée, supermarché pillé, violentes échauffourées à Blois

De violentes échauffourées ont eu lieu ce mardi soir à Blois, dans le Loir-et-Cher, a appris ce mercredi franceinfo de sources proches. La tension est montée après le refus d'obtempérer d'un chauffard.

Vers 18h30, le conducteur d'un véhicule contenant trois personnes a refusé de se soumettre à un contrôle de police. Il grille un feu rouge et percute deux voitures. Le chauffeur parvient à s'enfuir, mais ses deux passagers âgés de 15 et 18 ans sont gravement blessés. Les conductrices des deux voitures percutées sont légèrement blessées.

Des incendies et des dégradations

Plus tard dans la soirée, toujours à Blois, des véhicules sont incendiés et des mortiers d'artifice tirés. Les policiers locaux appellent des renforts auprès des commissariats voisins et des gendarmes. Une station-service est incendiée, un supermarché pillé et une crèche dégradée.

Vers 23H30, un chauffeur est agressé et son véhicule est lancé sur les policiers qui font usage de leurs armes, environ 10 coups de feu sont tirés selon source proche. Aucun blessé n'a été recensé en marge des échauffourées, aucune interpellation n'a été réalisée.

Le retour au calme a eu lieu vers 1h du matin, après l'arrivée d'un escadron de gendarmerie mobile. En tout, la gendarmerie indique avoir envoyé deux escadrons de gendarmerie mobile, 50 gendarmes départementaux, une équipe du GIGN et un hélicoptère.